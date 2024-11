FC Barcelona rezygnuje z wielkiego transferu. Flick powiedział “stop”

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona nie sprowadzi gwiazdy Liverpoolu. To decyzja Flicka

FC Barcelona analizuje rynek transferowy w poszukiwaniu wzmocnień na 2025 roku. Duma Katalonii radzi sobie znakomicie pod wodzą Hansiego Flicka, ale jednocześnie wszyscy w klubie zdają sobie sprawę, że kadra mogłaby być znacznie silniejsza.

Plany transferowe Blaugrany w głównej mierze zależą od życzeń Flicka, który zyskał bardzo duże zaufanie władz. Dziennikarze regularnie wypuszczają nowe plotki, łącząc z transferem do Katalonii różne znane nazwiska. Jednym z nich był Trent Alexander-Arnold z Liverpoolu, którego kontrakt wygasa 30 czerwca 2025 roku. Dla Barcy byłaby to idealna okazja na pozyskanie gwiazdy na atrakcyjnych ekonomicznie warunkach.

Tymczasem portal El Nacional przekonuje, że FC Barcelona zrezygnuje ze starań o transfer Anglika. Ponoć Hansi Flick jest bardzo zadowolony z Julesa Kounde i z tego powodu poprosił władze Dumy Katalonii o zaprzestanie działań w kwestii sprowadzenia Trenta Alexandra-Arnolda.

To na pewno pozytywna informacja dla Realu Madryt, który od kilku miesięcy sonduje możliwość pozyskania gwiazdy Liverpoolu. Jeśli piłkarz nie dojdzie do porozumienia z The Reds, to już w styczniu będzie mógł prowadzić negocjacje z nową drużyną.

