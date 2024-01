FC Barcelona planuje transfery. Na liście piłkarz Arsenalu

IMAGO / Nigel Keene Na zdjęciu: Thomas Partey

FC Barcelona chciałaby dokonać letnich wzmocnień

Duma Katalonii powoli określa swoje cele

Na listę życzeń trafił m.in. Thomas Partey z Arsenalu

FC Barcelona szuka wzmocnień. Na liście Thomas Partey z Arsenalu

Wiele wskazuje na to, że sezon 2023/2024 zakończy się dla FC Barcelony wielką katastrofą. Duma Katalonii w styczniu przegrała Superpuchar Hiszpanii i odpadła z Pucharu Króla. Obecnie drużyna musi się skupić na rozgrywkach LaLiga i Ligi Mistrzów. Jednak nie da się ukryć, że odniesienie sukcesu będzie niezwykle trudnym zadaniem, biorąc pod uwagę dyspozycję Blaugrany.

W klubie nie ma powodów do radości, a włodarze zdają sobie sprawę z konieczności przeprowadzenia letnich transferów. Jak informuje hiszpański AS, FC Barcelona określiła jeden z celów, którym jest Thomas Partey z Arsenalu. Pomocnik ma kontrakt z Kanonierami do 2025 roku i ostatnio nie może liczyć na zbyt wielu minut od Mikela Artety. W takiej sytuacji wydaje się, że zawodnik może być skłonny do przenosin.