fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Adrien Rabiot w ostatnim czasie prezentuje się niezwykle dobrze. Taki stan rzeczy sprawił, że Francuz zaczął budzić zainteresowanie czołowych klubów w Europie. CalcioMercato.it twierdzi, że zawodnik.może niebawem zasilić szeregi FC Barcelony.

Adrien Rabiot może niebawem zmienić klub

Włoskie media sugerują, że 27-latek znalazł się na celowniku FC Barcelony

Rynkowa wartość piłkarza wynosi 17 milionów euro

Rabiot zostanie kolegą klubowym Lewandowskiego?

Adrien Rabiot trafił do Juventusu z PSG w 2017 roku. Zawodnik do ekipy z Turynu dołączył na zasadzie wolnego transferu. Obecny kontrakt piłkarza ze Stara Damą obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku.

CalcioMercato.it przekonuje, że wkrótce reprezentant Francji może zmienić barwy klubowe. Xavi Hernandez jest podobno poważnie zainteresowany pozyskaniem piłkarza i widziałby to w Barcelonie.

Zobacz także:

Wcześniej pojawiały się spekulacje, że 27-latek może dołączyć do Man Utd. Temat jednak ostatnio ostygł ze względu na duże oczekiwania finansowe zawodnika. Z tego samego powodu Juventus nie rozważa przedłużenia kontraktu z piłkarza.

W tym sezonie Rabiot wystąpił w 10 spotkaniach, w których strzelił cztery gole. Francuz dwie bramki zdobył w piątkowym starciu z Empoli w ramach Serie A, które zakończyło się efektowną wiktoria Juve (4:0). Rabiot od 2016 roku występuje w reprezentacji Francji. Jak na razie w drużynie narodowej rozegrał 29 meczów.

