FC Barcelona ma propozycję za Lewandowskiego. Laporta się zastanawia

fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Saudyjski gigant proponuje 30 mln euro za Lewandowskiego

Robert Lewandowski pomimo wysokiej formy w ostatnich miesiącach nadal wzbudza spore wątpliwości. W Hiszpanii trwa cicha debata na temat przyszłości Polaka, a wszystko wynika z tego, że niebawem polski napastnik skończy 37 lat. Eksperci i dziennikarze zastanawiają się, czy Polak będzie w stanie kontynuować grę na najwyższym poziomie przez jeszcze jeden sezon.

Naturalnie w tej sytuacji wokół Lewandowskiego narastają plotki transferowe. Sam napastnik nie widzi jednak powodów do opuszczania Dumy Katalonii, co przyznał w wypowiedzi podczas gali Tygodnika Piłka Nożna.

– Czuję się bardzo dobrze w Barcelonie, ale nie tylko w klubie, również wśród kibiców. Czuję ich wsparcie na ulicach. O niczym innym nie myślę i raczej w tej kwestii nic się nie wydarzy – przyznał 36-letni snajper.

Nieco inne zdanie w tej sprawie mogą mieć władze FC Barcelony. Ponoć Joan Laporta i Deco nie odrzucają możliwości sprzedaży “Lewego”, jeśli pozwoliłaby ona na nabycie młodszego napastnika na równie wysokim poziomie. Mówi się przede wszystkim o transferze Viktora Gyokeresa, który szykuje się do opuszczenia Sportingu CP.

Al-Hilal proponuje Blaugranie 30 mln euro za Lewandowskiego, co stanowi znaczną część kwoty, którą Barca zapłaciła Bayernowi. Oprócz tego klub zrzuciłby z listy płac wysoką pensję Polaka. Te argumenty finansowe mają trafiać do włodarzy, ale niekoniecznie do Hansiego Flicka. Niemiec jest stanowczo przeciwko odejściu “Lewego” i jeśli nadal będzie trenerem, to transfer 36-latka wydaje się wykluczony.