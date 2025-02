FC Barcelona ma szansę na wielki transfer. Kluczowa jest decyzja Liverpoolu

David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

FC Barcelona ma szansę na transfer gwiazdy Liverpoolu

FC Barcelona liczy na to, że w 2025 roku uda jej się dokonać przynajmniej jednego znaczącego wzmocnienia. Od wielu miesięcy w mediach mówi się o potencjalnym pozyskaniu nowego skrzydłowego, który dałby Hansiemu Flickowi znacznie większy komfort w doborze składu.

Co ciekawe, przed Dumą Katalonii wkrótce może pojawić się wyjątkowa okazja na zrealizowanie naprawdę głośnego transferu. Wszystko jednak zależy od działań Liverpoolu, który planuje zakontraktowanie Alexandra Isaka. Jeśli Szwed ostatecznie trafi na Anfield, to The Reds poważnie zastanowią się nad sprzedażą jednej z obecnych gwiazd.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Według katalońskiego Sportu Liverpool byłby skłonny sprzedać Luisa Diaza, aby utrzymać stabilizację finansową. W takiej sytuacji jednym z głównych faworytów do pozyskania skrzydłowego bez wątpienia stałaby się FC Barcelona, która od dłuższego czasu jest łączona z Kolumbijczykiem. Ponoć fanem talentu napastnika jest Deco, dyrektor sportowy Blaugrany. Z kolei ojciec gwiazdora The Reds przyznał, że marzeniem jego syna jest gra dla Dumy Katalonii.

Ceną, jaką trzeba będzie zapłacić za Luisa Diaza, może osiągnąć nawet 85 milionów euro. Właśnie tyle wynosi wycena piłkarza w serwisie Transfermarkt. Natomiast jeśli Liverpool będzie chciał pilnie podreperować budżet po wielkim wydatku, to oczywiście może zgodzić się na ustępstwa.