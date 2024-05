FC Barcelona ma na celowniku wielki talent z Ameryki Południowej

FC Barcelona nie zaliczy kończącego się sezonu do udanych. Wadze klubu już skupiają się na nowej kampanii. Sport podał, że Allen Obando znalazł się na celowniku Katalończyków.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Allen Obando

Allen Obando od miesięcy monitorowany przez FC Barcelonę

FC Barcelona od dłuższego czasu stawia na strategię związaną z młodymi talentami. Najnowsze doniesienia mediów przekonują, że kolejna perełka z Ameryki Południowej znalazła się na radarze Katalończyków. Sport podaje, że Allen Obando może zasilić szeregi ekipy z La Liga.

Środkowy napastnik to 17-latek, mający już jednak dwa występy w reprezentacji Ekwadoru. Barca nie jest z koeli jedynym klubem zainteresowanym pozyskaniem piłkarza. Już wcześniej pojawiły się głosy, że Paris Saint-Germain interesuje się gracze. Ekwadorskie źródło, na którym jednak opiera się kataloński Sport, przekonują, że to hiszpański klub jest aktualnie na dobrej drodze do tego, aby sfinalizować transfer z udziałem Obando.

Zaawansowane rozmowy w sprawie transferu z udziałem ekwadorskiej perełki

Kandydat na prezesa klubu Antonio Alvarez potwierdził, że rozmowy są zaawansowane. Alvarez, który spotkał się z władzami Barcelony, w tym z Rafą Yuste i Deco, zapewnia, że ​​wizyta była owocna i pozwolił na szczegółowe zwiedzanie obiektów klubu, w tym Johan Cruyff Arena i centrum treningowego.

Obando jest dzisiaj zawodnikiem Barcelony SC Guayaquil. W tej kampanii wystąpił jak na razie w dziewięciu spotkaniach, spędzając na boisku 398 minut. Zdobył jedną bramkę i zaliczył dwa kluczowe podania.

