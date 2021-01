FC Barcelona ma na celowniku gwiazdę Manchesteru City

Sergio Aguero według informacji The Sun znalazł się w kręgu zainteresowania FC Barcelony. Argentyńczyk ma kontrakt ważny z ekipą z Etihad Stadium do końca czerwca 2021 roku. Tym samym przedstawiciele wicemistrzów La Liga myślą o pozyskaniu piłkarza na zasadzie wolnego transferu.

Sergio Aguero w trakcie trwającej kampanii wystąpił łącznie w dziewięciu meczach, notując w nich dwa trafienia. 32-latek do Manchesteru City dołączył w 2011 roku. Od tamtej pory zdołał wygrać z angielską ekipą cztery razy mistrzostwo Anglii, raz Puchar Anglii i pięć razy Puchar Lini Angielskiej.

Po zakończeniu sezonu wygaśnie umowa piłkarza z Manchesterem City. W związku z tym, że zawodnik wciąż nie otrzymał propozycji nowej umowy, to pojawiły się głosy, że ten może niebawem zmienić przynależność klubową. Chętna na pozyskanie Aguero według The Sun ma być FC Barcelona.

Duma Katalonii nie ma funduszy na to, aby pozyskać nowego napastnika. Tymczasem ewentualne pozyskanie Aguero wydaje się ciekawą opcją dla hiszpańskiego klubu. Tym bardziej że wciąż nieznana jest przyszłość Lionela Messiego w szeregach Blaugrany. Były zawodnik Atletico Madryt mógłby być zatem jego ewentualnym następcą.

Urodzony w Buenos Aires zawodnik to 97-krotny reprezentant Argentyny, który w drużynie narodowej zdobył 41 bramek. Zanim trafił do madryckiego Atletico, a później do Man City, to bronił barw Club Atletico Independiente.

Aktualnie w szeregach Barcy oprócz Argentyńczyka Messiego jest jeszcze czterech napastników. Są nimi: Antoine Griezmann, Trincao, Martin Braithwaite oraz Ousmane Dembele. Jeśli transakcji z udziałem Aguero doszłaby do skutku, to rywalizacja o miejsce w ataku wicemistrzów Hiszpanii wyglądałaby naprawdę ciekawie.