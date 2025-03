FC Barcelona chce transferu Isaka. Newcastle United podjęło decyzję

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Alexander Isak celem FC Barcelony. Newcastle reaguje

FC Barcelona rozgląda się na rynku transferowym w poszukiwaniu nowego napastnika. Władze klubu zdają sobie sprawę, że Robert Lewandowski nieuchronnie zbliża się do piłkarskiej emerytury i nie chciałyby dopuścić do sytuacji, w której w drużynie zabraknie jakościowego następcy. W minionych miesiącach z transferem do Katalonii łączone były różne nazwiska, ale zdecydowanie najczęściej wymieniano kandydaturę Alexandra Isaka.

Szwedzki napastnik jest postrzegany jako idealne wzmocnienie Barcelony ze względu na jego styl gry, który pasuje do obecnej filozofii Blaugrany. Isak błyszczy w tym sezonie Premier League i może się pochwalić imponującym dorobkiem 19 bramek w 25 meczach ligowych.

Zobacz WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Narastające plotki transferowe ponoć zaniepokoiły władze Newcastle United. Według Daily Mail właściciel klubu Yasir Al-Rumayyan poprosił zarząd o odrzucanie wszystkich ofert za Alexandra Isaka. W tej sytuacji marzenia Barcelony o sprowadzeniu Szweda wydają się nierealne, choć pojawił się pomysł wymiany za Raphinhę i być może to zmieni zdanie Srok.

Newcastle bardzo ceni swojego napastnika i na pewno nie pozwoli mu na odejście za niską cenę. Mówiło się nawet, że klub rozważy sprzedaż Isaka tylko i wyłącznie, gdy wpłynie oferta opiewająca na co najmniej 150 milionów euro.