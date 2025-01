FC Barcelona straci wielki talent? Możliwy niespodziewany transfer

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Unai Hernandez

Unai Hernandez znalazł się na celowniku Al-Ittihad

FC Barcelona w ostatnich latach wypromowała między innymi takie talenty jak: Gavi, Pedri czy Lamine Yamal oraz Ansu Fati. Kandydatem na kolejną perełkę Katalończyków jest Unai Hernandez. Sport twierdzi, że piłkarz może niebawem zmienić nie tylko klub, ale i kraj.

Źródło przekonuje, że chętne na pozyskanie 20-letniego gracza jest Al-Ittihad. Co prawda na razie Unai Hernandez występuje w drużynie rezerw Barcy, ale jego bilans może robić wrażenie. Zdobył dziewięć bramek w 20 meczach, notując też trzy asysty.

“Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Sport twierdzi, że rozmowy między stronami są już na zaawansowanym etapie. Chociaż władze Barcelony miały plan, aby zatrzymać zawodnika u siebie, przedłużając z nim kontrakt, to wygląda na to, że sam Unai Hernandez ma inne podejście do sytuacji. Suma transakcji z udziałem gracza ma wynieść mniej więcej 5-6 milionów euro.

Unai Hernandez to środkowy pomocnik, który pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w Akademii Piłkarskiej Girony. Aktualna umowa zawodnika z Bacą obowiązuje natomiast do końca czerwca 2025 roku. Rynkowa wartość piłkarza urodzonego w Malgrat de Mar wynosi według Transfemarkt.de mniej więcej milion euro.

Jeśli transakcja z udziałem Unaia Hernandeza dojdzie do skutku, to czeka go ciekawa rywalizacja o miejsce w składzie. Na podobnej pozycji, co Hiszpan, grają: Houssem Aouar czy Abdalellah Hawsawi. Al-Ittihad to aktualnie wicelider ligi saudyjskiej. Trenerem pierwszej drużyny jest Laurent Blanc.