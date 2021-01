Paris Saint-Germain i nowy trener Mauricio Pochettino chcą zatrzymać Moise Keana na dłużej w zespole. Menedżer Evertonu Carlo Ancelotti przyznał, że jego klub jest gotowy do ewentualnych rozmów, jeżeli włoski napastnik będzie chciał zostać na dłużej w klubie ze stolicy Paryża.

Kean trafił do PSG w październiku na zasadzie wypożyczenia do końca obecnego sezonu. 20-letni zawodnik do tej pory rozegrał w barwach PSG 18 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając w nich 11 bramek. Klub z Parc de Princes jest zadowolony z dotychczasowej postawy piłkarza i chętnie zatrzymałby go w drużynie na dłużej. Na początku stycznia Sky Sports poinformowało, że mistrzowie Francji rozpoczęli rozmowy z Evertonem w sprawie warunków definitywnego transferu. Jego kwota mogłaby opiewać na 31 milionów funtów.

Everton jest gotowy rozważyć sprzedaż swojego piłkarza, jeżeli odzyskałby zainwestowane w niego pieniądze. W sierpniu 2019 roku klub z Goodison Park zapłacił za niego Juventusowi 27 milionów funtów.

– Ma naprawdę dobry okres w Paris Saint-Germain. Zdobywa wiele, pokazuje swoją jakość. Jest naszym zawodnikiem i wróci do nas w czerwcu – powiedział Ancelotti, cytowany przez Sky Sports. – Cały czas musimy jednak brać pod uwagę to, co myśli zawodnik, ponieważ zawodnicy są ludźmi. Jeśli będzie chciał wrócić, będziemy szczęśliwi, że go mamy. Jeśli będzie chciał zostać w Paris Saint-Germain, będziemy musieli o tym z nimi porozmawiać – kontynuował.

– Ważne jest to, co się podoba zawodnikowi. Nie chcę, aby wracał zawodnik, który nie będzie z tego powodu zadowolony. Jeśli będzie tego chciał, to będzie mile widziany u nas z powrotem – dodał Ancelotti.

Podczas rocznego pobytu na Goodison Park Kean rozegrał w barwach Evertonu 37 spotkań, ale nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Do bramki rywali trafił bowiem tylko cztery razy.