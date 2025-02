Evan Ferguson, który tej zimy był łączony z wieloma klubami, ostatecznie przejdzie do West Hamu United. Fabrizio Romano ujawnił, że irlandzki napastnik jest już w drodze na badania medyczne. Utalentowany 20-latek zostanie wypożyczony do drużyny Mew.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Evan Ferguson o krok od West Hamu United

W obecnym sezonie Evan Ferguson nie jest podstawowym zawodnikiem Brighton & Hove Albion. 20-letni napastnik stracił miejsce w wyjściowej jedenastce, pomimo udanych poprzednich dwóch kampanii. Irlandczyk rzecz jasna nie jest zadowolony ze swojej aktualnej sytuacji, dlatego poprosił włodarzy Mew od zgodę na odejście do innego zespołu. Angielski klub przystał na prośbę zawodnika, który w ostatnich tygodniach był rozchwytywany na rynku transferowym.

Evan Ferguson był łączony przez media z takimi drużynami jak Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur, Manchester United, Bayer Leverkusen czy Olympique Marsylia. Dwudziestolatek ostatecznie obierze jednak zupełnie inny kierunek. Według najnowszych informacji przekazanych przez Fabrizio Romano osiągnięto porozumienie na linii West Ham United – Brighton & Hove Albion w sprawie transferu 18-krotnego reprezentanta Irlandii. Transakcja odbędzie się na zasadzie wypożyczenia.

Młoty, które szukały wzmocnienia linii ataku, zobowiązały się do pokrycia wynagrodzenia piłkarza. Tym samym nowy trener zespołu The Hammers – Graham Potter – postawił na swoim. Angielski szkoleniowiec jakiś czas temu poprosił bowiem władze West Hamu United o sprowadzenie napastnika. Wybór padł na Evana Fergusona, który spróbuje się odbudować na Stadionie Olimpijskim. Dotychczasowy bilans Irlandczyka w Premier League to 60 meczów, 13 bramek, a także 2 asysty.