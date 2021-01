Europejskie potęgi polują na obrońcę Arsenalu

Hector Bellerin według informacji włoskich dziennikarzy jest jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników w trakcie trwającej sesji transferowej. Piłkarz Arsenalu FC znajduje się na radarze trzech gigantów europejskiej piłki.

Hector Bellerin znajduje się na celowniku FC Barcelony, Paris Saint-Germain, czy Juventusu FC. Wszystkie trzy kluby zdążyły już wyrazić zainteresowanie transferem z udziałem 25-latka. Hiszpan ma umowę ważną z klubem z Emirates Stadium do 2023 roku.

CalcioMercato.com podaje, że po zakończeniu trwającej kampanii może dojść do licytacji z udziałem trzech europejskich potęg. Na dzisiaj wydaje się, że faworytem, do pozyskania piłkarza jest Blaugrana. Wpływ na to może mieć fakt, że zawodnik zna się z Lionelem Messim. Niemniej sternicy mistrzów Francji i mistrzów Włoch na pewno nie odpuszczą tematu.

Gdyby faktem stało się, że Bellerin wzmocniłby zespół aktualnych wicemistrzów Hiszpanii, to o miejsce w składzie mógłby rywalizować między innymi z takimi piłkarzami jak: Sergino Dest, Sergi Roberto, czy Moussa Wague.

Prawy defensor w trakcie trwającej kampanii wystąpił łącznie w 19 meczach, notując w nich cztery asysty. Godne uwagi jest to, że Bellerin to wychowanek FC Barcelony, mogący się też pochwalić czterema występami w reprezentacji Hiszpanii.

W trakcie swojej kariery urodzony w Badalonii piłkarz wygrał z Kanonierami trzykrotnie Puchar Anglii i tyle samo razy mecz o Tarczę Wspólnoty. W trakcie swojej kariery Bellerin miał także okazję być w kadrze La Roja na mistrzostwach Europy w 2016 roku.