PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag - trener Manchesteru United

Christian Eriksen skreślony przez Erika ten Haga

Kontrakt Christiana Eriksena z Manchesterem United obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku i wszystko wskazuje na to, że umowa między stronami nie zostanie wypełniona do końca. Jak dowiedział się brytyjski dziennik “The Mirror”, środkowy pomocnik w letnim okienku transferowym najprawdopodobniej odejdzie z drużyny Czerwonych Diabłów.

32-letni Duńczyk jest już po rozmowie ze szkoleniowcem Manchesteru United – Erikiem ten Hagiem. Holenderski trener poinformował doświadczonego zawodnika, że nie widzi dla niego miejsca w składzie zespołu. Włodarze Czerwonych Diabłów w letniej przerwie na transakcje wysłuchają więc ofert za swojego piłkarza.

Nie wiadomo, gdzie 134-krotny reprezentant Danii będzie kontynuował karierę – w przeszłości łączono go z przeprowadzką do Galatasaray Stambuł i temat jego transferu do ligi tureckiej być może odżyje. Christian Eriksen na Old Trafford przeniósł się w lipcu 2022 roku. Wcześniej występował w Brentfordzie, Interze Mediolan, Tottenhamie Hotspur oraz Ajaksie Amsterdam.

Bilans 32-latka w Manchesterze United to 72 spotkania, 3 bramki i 13 asyst. Pomocnik najlepiej wspomina pobyt w północnym Londynie. Christian Eriksen dla Tottenhamu Hotspur rozegrał łącznie 305 meczów, strzelił 69 goli i zanotował 88 ostatnich podań. Portal “Transfermarkt” wycenia zawodnika na 8 milionów euro.