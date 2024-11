Enzo Fernandez może odejść z Chelsea w jednym z najbliższych okienek transferowych. Niepewną przyszłość 23-letniego pomocnika w Londynie chce wykorzystać Atletico Madryt - donosi we czwartek stacja telewizyjna ESPN.

Enzo Fernandez na celowniku Atletico Madryt

Atletico Madryt zawodzi na początku aktualnego sezonu – Rojiblancos uzbierali dotychczas 26 punktów, co plasuje ich na 3. miejscu w tabeli La Ligi. Podopieczni Diego Simeone tracą 7 oczek do lidera, czyli Barcelony. Celem stołecznego zespołu jest oczywiście mistrzostwo Hiszpanii, jednak w tym momencie Antoine’owi Griezmannowi oraz jego kolegom trudno marzyć o wygraniu tytułu. Niewykluczone, że Atletico Madryt już w styczniu ruszy na rynek transferowy, by zwiększyć swoje szanse na końcowy sukces.

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez stację telewizyjną “ESPN” Diego Simeone byłby zachwycony, gdyby na Estadio Metropolitano wylądował jego rodak – Enzo Fernandez. To wcale nie jest surrealistyczny scenariusz, gdyż przyszłość środkowego pomocnika w Chelsea nie jest pewna. 23-latek stracił miejsce w podstawowym składzie drużyny The Blues, kiedy zespół Niebieskich przejął Enzo Maresca.

Enzo Fernandez występuje w barwach londyńskiej ekipy od stycznia 2023 roku, gdy trafił na Stamford Bridge za około 120 milionów euro z Benfiki Lizbona. Atletico Madryt musiałoby więc liczyć się z ogromnym wydatkiem, ponieważ angielski gigant nie sprzeda swojego piłkarza za mniej niż w niego zainwestował. Klub ze stolicy Hiszpanii mógłby spróbować złożyć ofertę wypożyczenia, ale to raczej nie przekona Chelsea.

Dotychczasowy bilans mistrza świata w Londynie wygląda następująco – 77 spotkań, 7 goli oraz 10 asyst. Kontrakt pomocnika obowiązuje do 2032 roku. Warto dodać, że sytuację Argentyńczyka monitorują także Real Madryt, FC Barcelona i Inter Mediolan.