PressFocus Na zdjęciu: Elye Wahi

Elye Wahi w ostatnim meczu ligowym zdobył cztery bramki

Ten wspaniały występ sprawił, że angielskie kluby zwróciły na niego uwagę

Arsenal oraz Newcastle mogą wkrótce złożyć ofertę za zawodnika Montpellier

Elye Wahi trafi do Premier League?

Jak donoszą dziennikarze “Foot Mercato”, Arsenal oraz Newcastle planują wkrótce złożyć ofertę transferową za Elye Wahiego. Kontrakt napastnika z obecnym klubem obowiązuje jednak do 2026 roku, a Montpellier ustaliło cenę wywoławczą na 40 milionów euro. Angielskie kluby będą musiały sięgnąć głęboko do portfela, aby sprowadzić utalentowanego Francuza. Ale to nie powinno być dla nich problemem.

Do kapitalnej konfrontacji doszło ostatnio na boiskach Ligue 1. Olympique Lyon pokonał Montpellier 5:4, mimo że po blisko godzinie gry przygrywał 1:4. Wszystkie bramki dla gości zdobył właśnie Elye Wahi. To był nie tylko popis strzelecki 20-latka, ale również jego ogromnego talentu.

Wychowanek francuskiego Caen jest rewelacją obecnego sezonu Ligue 1. W rozgrywkach ligowych rozegrał w obecnej kampanii 30 spotkań, w których zdobył 17 bramek oraz zanotował 5 asyst.

