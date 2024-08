Ederson nie trafi tego lata do Al-Ittihad. Saudyjczycy ściągają innego bramkarza. Wcześniej z gwiazdora Manchesteru City zrezygnowało Al-Nassr.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ederson

Manchester City może się cieszyć. Transfer Edersona nie dojdzie do skutku

Manchester City obawiał się, że przystąpi do sezonu 2024/2025 bez swojego podstawowego bramkarza. Jakiś czas temu Ederson stał się celem transferowym Saudyjczyków. Początkowo przyjmowano te wieści z dość dużym dystansem, jednak sam zainteresowany wcale nie wykluczył wyprowadzki z Europy. Pojawiły się więc wątpliwości, czy nie będzie on skłonny przyjąć lukratywnej propozycji, która znacząco poprawiłaby jego dotychczasowe zarobki. Choć Manchester City nie chciał żegnać swojego gwiazdora, był gotów pożegnać go, ale na własnych warunkach. Oczekiwał bardzo dużych pieniędzy z nadzieją, że Saudyjczycy zrezygnują z tego pomysłu.

Najpierw na transfer Edersona naciskało Al-Nassr, lecz brak postępów skłonił do sprowadzenia innego bramkarza – Bento. Manchester City nie mógł jeszcze świętować sukcesu, bowiem po Brazylijczyk ruszyło Al-Ittihad. 30-latek dał zielone światło, ale wszystko rozbiło się o kwotę całej transakcji. Mistrzowie Anglii życzyli sobie za bramkarza kilkudziesięciu milionów euro, co w połączeniu z astronomiczną pensją tworzyło kwotę przerastającą oczekiwania Saudyjczyków.

Coraz więcej wskazuje na to, że Ederson zostanie w Manchesterze City na kolejny sezon. Al-Ittihad lada moment sprowadzi z Mallorki Predraga Rajkovicia za 11 milionów euro. Maleje ilość klubów spoza Europy, które byłyby gotowe zapłacić Brazylijczykowi tak wielkie pieniądze.