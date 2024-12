Dyrektor Wisły Kraków zabrał głos ws. przyszłości Rodado. Mówi wprost

PressFocus Na zdjęciu: Rodado i Basha

Rodado zostanie w Wiśle Kraków

Angel Rodado ma ważny kontrakt z Wisłą Kraków do 2027 roku. Mimo to jego przyszłość jest szeroko komentowana w polskich mediach, bowiem napastnik wzbudza zainteresowanie kilku klubów z PKO Ekstraklasy. Tylko w ostatnim czasie pojawiły się doniesienia o potencjalnym transferze do Lecha Poznań czy Rakowa Częstochowa. Mateusz Miga postanowił zapytać Vullneta Bashę, czy gwiazdor na pewno chce kontynuować karierę pod Wawelem.

– Jestem pewien. Myślę, że jego frustracja wynikała z nieco słabszej gry. Przyzwyczailiśmy się, że gra zawsze dobrze. Dla kibiców Wisły to normalny stan rzeczy. A gdy zagrał kilka słabszych spotkań, pojawił się problem. Oczekiwania są bardzo wysokie, stąd pojawiła się frustracja. Zapewniam jednak, że Angel jest bardzo tu szczęśliwy i na razie nigdzie z Krakowa się nie wybiera – przyznał dyrektor sportowy Wisły w rozmowie z “TVP Sport”.

Vullnet Basha nie chciał odpowiadać na pytanie, ile wart Angel Rodado. Odparł jedynie, że zawodnik jest w stu procentach skoncentrowany na Wiśle. Dyrektor sportowy dodał również, że klub nie otrzymał konkretnej oferty transferu z Lecha Poznań.

Przypomnijmy, że kilka dni temu na temat przyszłości Rodado głos zabrał również Jarosław Królewski. – Trzeba przywyknąć do takich spekulacji. Chłopak strzelił 20 bramek i zaliczył 9 asyst w 29 meczach a jesteśmy na półmetku sezonu. Nie mamy jednak w planach osłabiania drużyny w przerwie zimowej – napisał w serwisie “X”.