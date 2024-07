Szczęsny zmieni klub wewnątrz Serie A? Galliani komentuje

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Adriano Galliani: Nie toczą się żadne negocjacje w sprawie Szczęsnego

Miniony sezon był prawdopodobnie ostatnim Wojciecha Szczęsnego w Juventusie. „Stara Dama” kilka dni temu ogłosiła transfer bramkarza, który ma zastąpić Polaka. Przyjście Michele Di Gregorio praktycznie przekreśla możliwość pozostania 34-latka, który obecnie ma negocjować możliwość przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej.

Ostatnio media obiegła informacja, że Wojciechem Szczęsnym ma interesować się Monza. Ba, klub ze Stadio Brianteo miał już rozpocząć negocjacje z reprezentantem Polski, oferując mu trzyletnią umowę. Na jej mocy 34-latek zarabiałby około dwóch milionów euro rocznie. Całą sytuację postanowił skomentować Adriano Galliani, który w rozmowie z „calciomercato.com” zdradził, że nie ma żadnych rozmów.

– Tymczasem musimy uzgodnić, czym są tak naprawdę negocjacje. Jeśli sięgniemy do książki telefonicznej, usiądziemy i zaczniemy rozmawiać, to w takim wypadku nie negocjujemy ze Szczęsnym. To są pogawędki z dyrektorem sportowym czy kimś innym. I to już wszystko. Nie toczą się żadne negocjacje w sprawie Szczęsnego – ujawnił dyrektor sportowy Monzy.

Wkrótce powinna rozstrzygnąć się cała sytuacja związana z Wojciechem Szczęsnym. Na ten moment nie wiemy, czy wypowiedź Adriano Gallianiego jest prawdą, czy też zasłoną dymną.

