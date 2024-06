Ten Hag chce argentyńskiego gwiazdora. Promocyjna oferta

Paulo Dybala nadal nie otrzymał oferty przedłużenia kontraktu od AS Romy. Tymczasem z Argentyny dochodzą plotki, że Erik ten Hag, menedżer Manchesteru United, chce sprowadzić napastnika na Old Trafford.

Dybala na liście życzeń Manchesteru United

Paulo Dybala ma jeszcze 12 miesięcy do końca swojego kontraktu z Romą, który zawiera klauzulę odstępnego w wysokości 12 milionów euro, aktywną przez pierwsze dwa tygodnie lipca. Oznacza to, że zainteresowane kluby mają szansę pozyskać argentyńskiego gwiazdora podczas letniego okienka transferowego za bardzo niską kwotę.

Na razie Dybala czeka na telefon od Romy z propozycją nowego kontraktu. Oczekuje się, że taki telefon nadejdzie, gdy rozpoczną się przygotowania do nowego sezonu. Dyrektor generalny klubu, Lina Souloukou, oraz dyrektor sportowy, Florent Ghisolfi, analizują różne opcje w kontekście nadchodzącego okienka transferowego.

Według raportu “Il Messaggero”, plotki z Argentyny sugerują, że Erik ten Hag jest zainteresowany sprowadzeniem Dybali do Manchesteru United. Znając klauzulę odstępnego zawartą w kontrakcie zawodnika z Romą, Holender może próbować skorzystać z tej okazji.

Obecnie Dybala zarabia około 6,5 miliona euro netto za sezon plus dodatki, co czyni go atrakcyjnym celem dla klubów Premier League. Dybala, mimo że opcja gry w Anglii jest dla niego kusząca, nie naciskał na odejście z Romy i jest otwarty na podpisanie nowego kontraktu w stolicy Włoch.

Wydaje się, że teraz wszystko spoczywa w rękach włodarzy Romy. Dybala z pewnością nie będzie latem narzekał na brak ofert z bogatszych klubów, ale jest otwarty na negocjacje z Giallorosimi. Kluczowe w sprawie jego przyszłości mogą być pierwsze tygodnie lipca.