Legię Warszawa po tym sezonie opuści kilku ważnych zawodników, na czele z Tomasem Pekhartem. Klub w przyszłej kampanii chce wrócić do rywalizacji o najwyższe cele, dlatego ma ambitne plany na letnie okienko transferowe. Zarząd ma już upatrzonych dwóch nowych zawodników.

Legia po fatalnym sezonie podjęła decyzję o przemeblowaniu kadry

Klub latem opuścić może nawet 10 zawodników

W drugą stronę powędrują Pedro Tiba i Blaze Kramer

Zmiany w Legii potrzebne na wczoraj

Sezon 2021/22 w wykonaniu piłkarzy Legii był katastrofalny. Klub długimi miesiącami znajdował się w strefie spadkowej, a wyniki sportowe były dalekie od oczekiwanych. Wraz z nowym sezonem w zespole z Warszawy dojdzie do wielu zmian personalnych, na czele ze sztabem szkoleniowym. Nowym trenerem Wojskowych został Kosta Runjaić, którego intencją jest szybkie przywrócenie ich do elity.

Klub wraz z nowym szkoleniowcem planują już kadrę na nowy sezon. Legia postarała się już o transfery Pedro Tiby i Blaze’a Kramera, którzy dołączą do zespołu na zasadzie wolnych transferów. Obaj przejdą we wtorek testy medyczne, po których podpiszą kontrakt z nowym pracodawcą. Pierwszemu z nich kończy się kontrakt z Lechem Poznań. Kramer natomiast występował do tej pory w FC Zurich. Na tym przemeblowanie kadry się jednak nie kończy.

Szymon Włodarczyk pożegnał się wczoraj z Legią Warszawa, a już wkrótce przywita się z nowym klubem – Górnikiem Zabrze. O napastnika walczyła także Jagiellonia Białystok. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) May 23, 2022

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, dyrektor sportowy klubu – Jacek Zieliński poinformował, że Legię latem opuścić może nawet 10 zawodników. Wielu z nich nie sprawdziło się w warszawskim zespole, a klub zamierza działać szybko i konsekwentnie. Wraz z końcem sezonu wygasają kontrakty wypożyczonych Pawła Wszołka i Benjamina Verbicia. Legioniści nie podjęli jeszcze decyzji odnośnie ich przyszłości. Niewykluczone, że na ich miejsce potrzeba będzie kolejnych transferów.

