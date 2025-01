Mourinho pozyskał piłkarza z Premier League. Ciekawe wzmocnienie

Jose Mourinho sprowadził do Fenerbahce SK Diego Carlosa. Brazylijczyk przez ponad dwa lata reprezentował barwy Aston Villi.

SPP Sport Press Photo. / CTK / Alamy Na zdjęciu: Diego Carlos i Jose Mourinho

Fenerbahce ściągnęło Diego Carlosa

Jose Mourinho przejął stery w Fenerbahce w lipcu 2024 roku i obecnie zajmuje drugą lokatę w tureckiej Super Lig. Z kolei w fazie ligowej Ligi Europy podopieczni The Special One walczą o awans do następnej rundy, ale plasują się na odległej 22. lokacie. Tymczasem turecki gigant zbroi się w zimowym oknie transferowym.

Fenerbahce ogłosiło w czwartek, że Diego Carlos podpisał kontrakt do końca czerwca 2028 roku. 31-letni środkowy obrońca od paru tygodni zmaga się z urazem stopy i nie jest dokładny termin jego powrotu do pełnej sprawności. W bieżącej kampanii Premier League Brazylijczyk w ekipie Aston Villi zdołał wystąpić w 10 spotkaniach. Na swoim koncie ma również sześć meczów w Lidze Mistrzów. Mourinho bardzo mocno liczy, że Carlos będzie solidnym wzmocnieniem linii defensywnej.

Reprezentant Brazylii przebywał w drużynie z Birmingham od 2022 roku. Na Villa Park został sprowadzony z Sevilli za 31 milionów euro. W trakcie kariery grał dla FC Nantes, Estoril Praia oraz FC Porto. Portal Transfermakrt.de wycenia 31-letniego Carlosa za 11 milionów euro. Fenerbahce w czwartek (23 stycznia) zmierzy się przed własną publicznością z Olympique Lyon w 7. kolejce Ligi Europy.