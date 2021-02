Angel Di Maria rozgniewał szkoleniowca FC Barcelony, dając do zrozumienia, że chciałby, aby Lionel Messi w kolejnym sezonie grał w Paris Saint-Germain. Argentyńczyk ma kontrakt ważny z Barcą do końca czerwca, a jego przyszłość wciąż nie jest jasna.

Lionel Messi w kontekście swojej przyszłości przez media łączony jest z transferem do mistrzów Francji i Manchesteru City. Tymczasem coraz śmielsze wypowiedzi przedstawicieli PSG w tej sprawie zaczynają drażnić trenera Barcelony.

Za przeprowadzką kapitana Barcy do ekipy z Francji przemawiać może to, że w tym zespole gra dobry przyjaciel argentyńskiego napastnika, czyli Neymar. Ponadto paryżanie mają ambitne plany na przyszłość, co nie jest bez znaczenia dla Argentyńczyka. Dodatkowo trenerem tego zespołu jest jego rodak Mauricio Pochettino.

Tymczasem po zwycięstwie PSG nad Nimes (3:0) głos na temat ewentualnego transferu Messiego do PSG zabrał Angel Di Maria. Argentyńczyk nie ukrywa, że wierzy w realizację tego transferu. – Mam nadzieję, że taki transfer dojdzie do skutku. Jest kilka możliwości do rozwiązania. W każdym razie trzeba uzbroić się w cierpliwość, aż wszystko się ułoży – mówił Di Maria cytowany przez Football Espana.

Powyższe słowa nie spodobały się szkoleniowcowi Blaugrany, który przedstawił swoje stanowisko w sprawie. – Wydaje mi się, że to brak szacunku. Błędem jest mówić takie rzeczy, zwłaszcza przed meczem Ligi Mistrzów. To niesprawiedliwe i nie sądzę, aby mówienie w ten sposób o zawodniku, który jest nasz, to okazywanie szacunku Barcelonie. Dużo mówią o Leo, który gra w Barcelonie – powiedział Koeman.

16 lutego Barca na Camp Nou rozegra pierwszy mecz z Paris Saint-Germain w ramach Ligi Mistrzów. Rewanż w dwumeczu w ramach 1/8 finału rozgrywek ma się odbyć 10 marca.



