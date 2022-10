PressFocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Newcastle United nie spuściło oka z Memphisa Depaya. Kontrakt Holendra z Barceloną obowiązuje jedynie do końca sezonu. Sroki spróbują zaś sprowadzić 28-latka jeszcze w zimowym oknie transferowym.

Newcastle United już ubiegłego lata starało się skusić Memphisa Depaya

Holender został na Camp Nou, ale nie może liczyć na regularną grę

Umowa napastnika wygasa 30 czerwca 2023 roku, ale Sroki już zimą spróbują zakontraktować 28-latka

Newcastle spróbuje skusić Depaya po zakończeniu mundialu

Newcastle United już ubiegłego lata usiłowało kupić Memphisa Depaya. Sam Holender podkreślał, że jest otwarty na odejście z Barcelony, ale tylko do klubu ze ścisłego topu. W końcówce okienka negocjował z Juventusem, ale do Turynu trafił ostatecznie Arkadiusz Milik. Depay postanowił pozostać na Camp Nou i powalczyć o minuty na boisku.

Wiedział, że nie ma szans na regularną grę w wyjściowym składzie. Brakowało mu dynamiki Ousmane’a Dembele, by błyszczeć na skrzydle, zaś na środku ataku miejsce “zabetonował” Robert Lewandowski. Mimo tego 28-latek pokazywał się z dobrej strony, gdy pojawiał się na boisku. Niezły okres przerwała jednak kontuzja, której doznał podczas meczu z reprezentacją Polski w ramach Ligi Narodów.

Newcastle liczy, że zimą Holender zmieni zdanie. Jego umowa z Dumą Katalonii obowiązuje tylko do końca sezonu, więc musi rozglądać się za innymi opcjami. Sroki wiedzą, że mogą zaoferować 28-latkowi wyższą pensję, niż choćby wspomniany wcześniej Juventus. Anglicy są gotowi zapłacić niewielką kwotę Blaugranie, by przekonać gwiazdę do transferu na St. James’ Park.

Depay w tym sezonie wystąpił w trzech meczach Barcelony. Strzelił jedną bramkę w La Lidze.

Czytaj więcej: Barcelona chce przyspieszyć transfer obrońcy Athleticu.

FC Barcelona Celta Vigo 1.30 6.00 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 października 2022 10:59 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin