PressFocus Na zdjęciu: Inigo Martinez

FC Barcelona cierpi na prawdziwą plagę kontuzji wśród środkowych obrońców. Klub zamierzał sprowadzić Inigo Martineza latem jako wolnego agenta. W obliczu licznych urazów Blaugrana rozważa jednak kupno stopera już zimą, jeżeli Athletic nie postawi zaporowej ceny, a gracz pozostanie w pełni zdrowia.

Inigo Martinez ma kontrakt z Athletikiem do 30 czerwca 2023 roku

31-latek miał trafić do Barcelony jako wolny agent

Kontuzje stoperów zmuszają jednak Blaugranę do przyspieszenia tego ruchu. Spróbują sprowadzić Martineza już zimą

Barcelona spróbuje kupić Inigo już zimą

FC Barcelona latem dokonała licznych wzmocnień. Założenie było takie, by żadna kontuzja nie mogła znacząco wpłynąć na poziom prezentowany przez zespół. Xavi Hernandez nie spodziewał się jednak prawdziwej plagi urazów wśród swoich obrońców. Z poważnym urazem ze zgrupowania reprezentacji wrócił Ronald Araujo, który do gry wróci najprawdopodobniej dopiero po mundialu. Walkę z czasem toczy też Jules Kounde. Francuz liczy na powrót do zdrowia na El Clasico, które odbędzie się 16 października. W ostatnim starciu z Interem urazu więzadeł doznał również Andreas Christensen. Obecnie w drużynie pozostało dwóch zdrowych stoperów: Eric Garcia i Gerard Pique.

Nie jest tajemnicą, że Duma Katalonii interesuje się Inigo Martinezem. Xavi ceni jego profil, a także fakt, iż jest lewonożny. 30 czerwca kontrakt obrońcy z Athletikiem wygaśnie. Gracz miał umowę z Blaugraną, na mocy której miał trafić do niej wówczas, jako wolny agent. Zła sytuacja kadrowa może jednak zmusić Barcelonę do przyspieszenia tej operacji. Mundo Deportivo donosi, że klub spróbuje sprowadzić Martineza już zimą. Zależy to jednak od dwóch czynników. Po pierwsze, Athletic nie może postawić zaporowej kwoty. Duma Katalonii zgodzi się na symboliczną opłatę za 31-letniego gracza z umową obowiązującą wówczas zaledwie przez pół sezonu. Ponadto sztab monitoruje sytuację zdrowotną gracza. Podczas presezonu doznał on bowiem kontuzji kolana, która nie pozwoliła mu rozpocząć sezonu na boisku. Hiszpan wrócił jednak do gry we wrześniu i rozegrał trzy ostatnie spotkania w pełnym wymiarze czasowym.

Inigo Martinez trafił do Athletiku z Realu Sociedad zimą 2018 roku. Kupiony za 32 miliony euro obrońca świętował z Los Leones zdobycie Superpucharu Hiszpanii w 2021 roku.

