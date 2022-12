Pressfocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Memphis Depay latem był łączony z transferem do Serie A. Holendra chciał pozyskać Juventus. Faworytem do transferu jest jednak inny klub.

Istnieje szansa, że Memphis Depay zagra w Serie A

Holendrem interesuje się czołowy włoski klub

Kwota transferu może być bardzo niska

Barcelona i Depay prowadzą rozmowy

Memphis Depay w sezonie 2022/2023 pełni epizodyczną rolę u Xaviego. Hiszpan rzadko korzystał z Holendra. Rozegrał on tylko trzy mecze, w których strzelił jednego gola. Na murawie spędził 131 minut. Jest to spowodowane między innymi tym, że 28-latek przez pewien czas leczył kontuzję.

Barcelona chciała zrezygnować ze swojego napastnika już w letnim oknie transferowym. Holender był w pewnym momencie bardzo blisko dołączenia do Juventus. Finalnie z transakcji nic nie wyszło. W klubie wierzą, że Depay opuści Camp Nou podczas najbliższej zimy. Zainteresowanie 28-latkiem wyrażał Manchester United. Tymczasem rozmowy z zawodnikiem i wicemistrzem Hiszpanii, prowadzi inny klub.

Chętna na pozyskanie Depay’a jest Roma. Jose Mourinho zażyczył sobie bowiem transferu napastnika w zimę. Rzymianie starają się wypracować porozumienie. Do rozwiązania jest kilka kwestii. Przedstawiciel Serie A najchętniej sprowadziłby 28-latka na zasadzie wolnego transferu. To jednak byłoby możliwe dopiero latem 2023 roku, gdy wygaśnie jego umowa z Barceloną. Jeżeli transakcja miałaby zostać zrealizowana już niedługo, Roma musiałaby wydać dwa miliony euro. Depay rzekomo jest gotowy do obniżenia swoich aktualnych zarobków.

