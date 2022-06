PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Już w piątek Ousmane Dembele może zostać wolnym zawodnikiem. FC Barcelona złożyła we wtorek ostatnią ofertę, która jest jeszcze niższa, niż wyjściowa, której Francuz nie chciał przyjąć. Skrzydłowy najwyraźniej przecenił budzone przez siebie zainteresowanie wśród europejskich gigantów.

Ousmane Dembele za kilka dni może zostać wolnym zawodnikiem

FC Barcelona złożyła zawodnikowi nową, ostateczną ofertę. Jest ona jeszcze niższa od grudniowej, której agent zawodnika nie raczył wówczas rozważyć

25-latek oczekiwał wysokich pensji w Chelsea czy Paris Saint-Germain, ale żaden klub nie spełnił jego wymagań

Dembele kończy się czas, a lepszych ofert wciąż nie ma na horyzoncie

Ousmane Dembele najwyraźniej przeszarżował w kwestii wymaganej przez siebie pensji. FC Barcelona złożyła Francuzowi ofertę przedłużenia, kończącej się w czerwcu, współpracy. Proponowała mu wówczas zarobki na poziomie 7,5 miliona euro kwoty podstawowej plus cztery miliony euro premii. Do tego agent zawodnika, Moussa Sissoko, miałby otrzymać, według różnych źródeł, od czterech do aż kilkunastu milionów.

Sissoko uznał propozycję za żenująco niską i nawet na nią nie odpowiedział. W następnych miesiącach oferował swojego klienta największym europejskim zespołom – Chelsea, Paris Saint-Germain czy Bayernowi Monachium. W tym czasie sam Dembele brylował w La Lidze, zostając ostatecznie najlepszym asystentem rozgrywek. Mimo tego żaden z wymienionych zespołów nie zbliżył się nawet do oczekiwań reprezentanta Francuza. Jego obecna umowa gwarantuje mu około 15 milionów euro netto rocznie. Uważa, że zasługiwał na podwyżkę, podczas gdy nikt nie chce nawet zaproponować mu kontraktu pozwalającego zachować obecne zarobki.

☎️ Oferta dla Dembele to wynagrodzenie na poziomie 6M euro netto rocznie + 1,5M euro zmiennych. [@gerardromero] (1️⃣) — BarcaInfo (@_BarcaInfo) June 27, 2022

W poniedziałek doszło do kolejnego spotkania Sissoko z Barceloną. Jak donosi Gerard Romero, ostateczna propozycja Blaugrany to sześć milionów euro za sezon, a do tego półtora miliona euro w zmiennych. Tym razem premii dla agenta nie przewidziano. Nie wiadomo jeszcze, co postanowi 25-latek. Wiele wskazuje jednak na to, że musi zrewidować swoje oczekiwania finansowe.

Dembele w minionym sezonie rozegrał 21 spotkań w La Lidze. Zanotował w nich bramkę oraz aż trzynaście asyst.

