Bayern Monachium jest zainteresowany sprowadzeniem Frenkiego de Jonga. Pozycja Barcelony w europejskim futbolu jest bardzo słaba, a kilkadziesiąt milionów euro, które klub otrzymałby za Holendra, pomogłoby w ratowaniu sytuacji finansowej.

Bayern Monachium chce sprowadzić Frenkiego de Jonga

Latem Bawarczycy proponowali 70 milionów, ale Barcelona je odrzuciła, teraz zamierzają zwiększyć ofertę

Frenkie de Jong odejdzie do Bayernu? Na stole wielkie pieniądze

Bayern Monachium ma wielką ochotę, by sprowadzić do siebie Frenkiego de Jonga. Nie jest to bynajmniej nagła zachcianka, Bawarczycy latem proponowali Barcelonie 70 milionów euro. Joan Laporta odrzucił tę propozycję.

Sytuacja klubu jest jednak dramatyczna. Zarówno pod względem finansowym, jak i sportowym. Pod kątem pieniędzy, Blaugranie nie udało się nawet przedłużyć kontraktu z Lionelem Messim, nie mówiąc już o nowych, znacznych wzmocnieniach. Jeżeli zaś chodzi o wyniki na murawie, po niedawnej porażce z Rayo Vallecano (0:1), Duma Katalonii spadła na dziewiątą pozycję w La Lidze. Wynik ten kosztował pracę Ronalda Koemana, a tymczasowo przejął ją Sergi Barjuan. W Lidze Mistrzów, zaś, Blaugrana balansuje na krawędzi, a ewentualny brak zwycięstwa z Dynamem Kijów może oznaczać brak awansu do fazy pucharowej.

Frenkie de Jong już od kilku tygodni wygląda w trakcie meczów na zniechęconego. Zniknęło żywe srebro, jakim bez wątpienia był pomocnik w zeszłym sezonie, gdy regularnie brał udział w akcjach bramkowych zespołu i zarządzał drugą linią. W jego grze pojawił się marazm i coś jakby zrezygnowanie. Niewykluczone więc, że pomimo wielkiej konkurencji w pomocy Bayernu Monachium, de Jong zdecyduje się na transfer. Zwłaszcza, że Die Roten mają ponoć zamiar zwiększyć swoją ofertę z minionego lata. Niemiecki Sport uważa, że takiej propozycji Laporta nie odrzuci już bez głębszego zastanowienia. W obecnym kontrakcie pomocnika znajduje się klauzula odstępnego w wysokości 400 milionów euro.

De Jong jest jednak wymarzonym pomocnikiem dla Xaviego Hernandeza i jeżeli ten rzeczywiście przejmie Barcelonę, zapewne zechce zrobić z Holendra architekta swojej drużyny. Nie wiadomo, czy to wystarczy, by utalentowany 24-latek pozostał na Camp Nou.

W obecnym sezonie de Jong rozegrał łącznie jedenaście spotkań dla Dumy Katalonii. Zanotował w nich dwie asysty.

FC Barcelona Deportivo Alaves 1.31 5.80 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28. października 2021 14:41 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Zobacz również: Barcelona wybrała tymczasowego szkoleniowca.