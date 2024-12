David Hancko to jeden z najbardziej rozchwytywanych obrońców. Jak poinformował Ekrem Konur, AC Milan dołączył do wyścigu o podpis 27-letniego stopera.

LaPresse / box to box pictures / Alamy Na zdjęciu: Paulo Fonseca i David Hancko

David Hancko przykuł uwagę Milanu

David Hancko jest uważany za jednego z najlepszych stoperów na świecie. Środkowy obrońca już dawno przerósł Feyenoord Rotterdam, dlatego wydaje się, że przeprowadzka 27-latka do lepszego klubu jest nieunikniona. 48-krotny reprezentant Słowacji wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym w kontekście najbliższych okienek. Niewykluczone, że mierzący 188 centymetrów defensor będzie kontynuował swoją karierę w Serie A.

Zawodnikowi od dawna przyglądają się bowiem Juventus oraz SSC Napoli, a teraz do walki o zakontraktowanie Słowaka dołączył również AC Milan. Aktualnie Paulo Fonseca dysponuje na środku obrony takimi piłkarzami jak Fikayo Tomori, Malick Thiaw, Strahinja Pavlović i Matteo Gabbia. Mimo to portugalski szkoleniowiec liczy na poważne wzmocnienie formacji defensywnej, a David Hancko na pewno wprowadziłby sporo jakości do ekipy Rossonerich.

Jednak mediolańczycy muszą zmierzyć się z ogromną konkurencją, gdyż o cenionego stopera zabiegają nie tylko włoskie kluby. Mierzący 188 centymetrów obrońca znajduje się również na celowniku Atletico Madryt, Liverpoolu, Manchesteru United oraz Aston Villi. W obecnym sezonie David Hancko rozegrał 23 spotkania, zdobył 3 bramki i zaliczył 3 asysty. Słowacki gwiazdo przed przenosinami do Holandii przywdziewał koszulkę Sparty Praga.