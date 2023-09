David De Gea wraz z końcem czerwca opuścił Manchester United i stał się wolnym agentem. Hiszpański golkiper od tamtego czasu był łączony z wieloma klubami, ale wkrótce może wrócić po latach do ojczyzny. 32-latek bowiem jest na celowniku Realu Betis - informuje "Fichajes".

IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: David De Gea

David De Gea od lipca pozostaje zawodnikiem bez klubu

Hiszpan był łączony z wieloma zespołami, jednak wkrótce może wrócić do La Liga

32-letni golkiper bowiem jest na oku Realu Betis

David De Gea w kręgu zainteresowań Realu Betis

Jak wynika z informacji przekazanych przez hiszpański portal “Fichajes”, David De Gea wkrótce może wrócić do La Liga. 32-letni golkiper znajduje się bowiem na celowniku Realu Betis. Możliwość zakontraktowania zawodnika za darmo jest opcją bardzo kuszącą dla działaczy z Estadio Benito Villamarin.

Jeśli David De Gea liczy na przeprowadzkę do Betisu, to musi liczyć na obniżkę wymagań finansowych. Przez ostatnie lata wychowanek Atletico Madryt zarabiał aż 375 tysięcy funtów tygodniowo. Najwyższą pensję w zespole “Los Verdiblancos” ma Nabil Fekir, która jest ponad trzy razy niższa od tej Hiszpana na Old Trafford.

David De Gea jest piłkarzem bez klubu, po tym jak dobiegł końca jego kontrakt z Manchesterem United. Hiszpański bramkarz występował w zespole “Czerwonych Diabłów” przez 12 sezonów. Wraz z przyjściem Andre Onany na Old Trafford klub postanowił rozstać się z 32-latkiem, który w ostatnich miesiącach nie prezentował odpowiedniej formy.

