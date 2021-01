Gigant La Liga może pozyskać Alabę

David Alaba według doniesień hiszpańskiej prasy podjął już decyzję w sprawie swojej przyszłości. Austriak chce grać w Hiszpanii. Dziennik Marca podaje natomiast, że zawodnik ma zakotwiczyć w szeregach Realu Madryt.

David Alaba ma kontrakt ważny z Bayernem Monachium tylko do końca trwającego sezonu. W związku z tym austriacki piłkarz może już prowadzić rozmowy z przyszłymi pracodawcami. Dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego przekonują natomiast, że Austriak zasili szeregi Los Blancos.

Reprezentant Austrii ma związać się z Realem Madryt umową na cztery lata. Rocznie zawodnik ma zarabiać 10 milionów euro. Godne uwagi jest jednak to, że Alaba ma dołączyć do teamu ze stolicy Hiszpanii dopiero latem, a nie jak wielu przypuszczało już tej zimy.

Pewien etap w karierze Alaby dobiega końca

Urodzony w Wiedniu zawodnik trafił do ekipy z Bawarii w 2011 roku z TSG 1899 Hoffenheim. Co prawda Bayern nie miał w planach rozstawać się z Alaba, oferując mu nową umowę, to zawodnik jej nie zaakceptował, co pozwala przypuszczać, że w kolejnej kampanii będzie grał w innym zespole.

Jak na razie 28-latek w koszulce Bayernu wystąpił łącznie w 404 spotkaniach, notując w nich 32 trafienia i 49 asyst. W trakcie trwającej kampanii Alaba rozegrał 18 meczów w szeregach mistrzów Niemiec i ostatniego triumfatora Pucharu Europy.

Jeśli transakcja z udziałem 73-krotnego reprezentanta Austrii do Realu stanie się faktem, będzie on niezwykle cennym wzmocnieniem dla Zinedine’a Zidane’a. Alaba może grać nie tylko na środku defensywy, jak to ma miejsce ostatnie, ale również na bokach obrony lub w drugiej linii.