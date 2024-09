Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Danilo na wylocie z Juventusu, jego kontrakt niebawem wygasa

Thiago Motta od momentu dołączenia do Juventusu w roli trenera wprowadził nowe porządki. Latem klub pozbył się znacznej części zawodników. Wśród nich znaleźli się również piłkarze, którzy za kadencji Maxa Allegriego stanowili o sile zespołu. W trwających rozgrywkach w barwach Bianconeri nie oglądamy m.in. Wojciecha Szczęsnego, Federico Chiesy czy Adriena Rabiota.

Na tę chwilę wszystko wskazuje na to, że w przyszłości z klubem pożegna się kolejny zawodnik, który był fundamentalną postacią u poprzedniego trenera. Nicolo Schira przekazał, że pod znakiem zapytania stoi przyszłość Danilo. 33-latek ma przed sobą kontrakt obowiązujący do czerwca 2025 roku. Nic nie wskazuje na to, aby zarząd zaoferował mu nową umowę.

Z informacji dziennikarza wynika, że jedyny sposób, aby Danilo pozostał w Turynie to automatyczne przedłużenie kontraktu poprzez zapisaną w nim klauzulę. Problem jednak w tym, że Brazylijczyk musiałby zagrać 50% spotkań w sezonie 2024/2025. Thiago Motta niechętnie korzysta z usług doświadczonego zawodnika. Na cztery mecze, które odbyły się przed przerwą, rozegrał zaledwie jedno spotkanie. Co więcej, na murawie spędził tylko 5 minut, gdy w starciu z Hellasem zastąpił w 85. minucie Fedrico Gattiego.

Danilo w Juventusie występuje nieprzerwanie od sezonu 2019/2020, gdy przeniósł się do Włoch z Manchesteru City. Podczas pobytu w klubie rozegrał 198 spotkań, w których 9 razy wpisał się na listę strzelców.