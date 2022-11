Pressfocus Na zdjęciu: Alejandro Grimaldo

Benfica to aktualny klub, który reprezentuje Alejandro Grimaldo. To może zmienić się w przyszłym roku. O Hiszpana zabiega europejska czołówka.

Alejandro Grimaldo jest rozchwytywany

Hiszpan ma szansę na grę w czołowym europejskim klubie

Obrońcy w lipcu 2023 roku kończy się kontrakt z Benfiką

Grimaldo z szansą na grę w La Lidze i Serie A

W tym sezonie Benfica wygrała swoją grupę w Lidze Mistrzów, chociaż jej rywalami były takie zespoły jak PSG, czy Juventus. Lizbońskiej ekipie w osiągnięciu tego sukcesu pomógł Alejandro Grimaldo. Hiszpański lewy obrońca wystąpił w każdym z grupowych spotkań. 27-latek strzelił w nich dwa gole i zaliczył tyle samo asyst.

Jeżeli pod uwagę weźmiemy wszystkie rozgrywki, Grimaldo w kampanii 2022/2023, rozegrał 25 meczów. Hiszpan trafił w nich do siatki trzykrotnie, a pięć razy zaliczył ostanie podanie. Benfica ma z niego dużo pożytku. Portugalski klub musi jednak liczyć się z tym, że od przyszłego sezonu nie będzie miał już do dyspozycji 27-latka.

Grimaldo nie po raz pierwszy wzbudził zainteresowanie czołowych europejskich klubów. Hiszpan ma kontrakt do 30 czerwca 2023 roku. Nie zanosi się na to, aby przedłużył swoją umowę. Między innymi dlatego 27-latkiem interesuje się Barcelona. To właśnie z tego klubu Grimaldo trafił do Portugalii. Lewy obrońca może mieć też opcję gry w Serie A. Pozyskanie Hiszpana rozważają Juventus i Inter, które mają potrzebę wzmocnienia lewej strony defensywy. Portal Transfermarkt wycenia Grimaldo na 20 milionów euro.

