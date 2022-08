Pressfocus Na zdjęciu: Thomas Pekhart

Zgodnie z doniesieniami polskich mediów, niewykluczone, że Tomas Pekhart zostanie w Ekstraklasie. Czech nie chciał przedłużyć umowy z Legią Warszawa i od początku lipca pozostaje wolnym zawodnikiem. Zgodnie z informacjami Sebastiana Staszewskiego, napastnik jest w trakcie negocjacji z Rakowem Częstochowa, choć ma także inne oferty.

Wraz z końcem czerwca wygasła umowa Pekharta z Legią Warszawa

Napastnik nie chciał jej przedłużyć i od początku lipca szuka nowego klubu

Zdaniem Sebastiana Staszewskiego, w trakcie negocjacji z napastnikiem jest Raków Częstochowa

Przyszłość Pekharta wciąż niewiadomą

Ubiegły sezon nie był dla Thomasa Pekharta tak udany pod względem strzeleckim, jak rozgrywki 2021/22. Mimo to zakończył on ostatnią kampanię z dorobkiem 10 bramek w 45 meczach. Legia Warszawa chciała pozostania Czecha i oferowała mu nową umowę, która została jednak odrzucona.

33-latek od lipca pozostaje wolnym zawodnikiem, choć ma kilka ofert na stole. Jak przekazał Sebastian Staszewski z redakcji Interia.pl, napastnik negocjuje z Rakowem Częstochowa, co oznacza, że mógłby on zostać w Ekstraklasie. Obie strony nie doszły jeszcze do porozumienia, a główna osią niezgody jest wysokość oczekiwań finansowych Pekharta.

⏳… — Tomáš Pekhart (@pegas11) July 31, 2022

Zdaniem dziennikarza napastnik ma także oferty od zespołów z Grecji, Cypru i Turcji. W niedzielę na koncie Twitterowym Czecha pojawił się tajemniczy wpis, który sugerował, że zawodnik jest bliski podpisania kontraktu z nowym klubem. Niewykluczone, że decyzję 33-latka poznamy już wkrótce.