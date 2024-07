Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Emile Smith Rowe

Emile Smith Rowe zmieni klub? Crystal Palace oferuje 30 mln funtów

Emile Smith Rowe w trwającym letnim okienku transferowym może zmienić barwy klubowe. Poważne zainteresowanie ofensywnym pomocnikiem wykazuje bowiem Crystal Palace, które w najbliższych godzinach wystosuje oficjalną ofertę za 23-latka. Propozycja Orłów będzie opiewać na 30 milionów funtów – uważa brytyjski serwis “talkSPORT”.

Nie wiadomo, jak na to zareaguje Arsenal, który podobno byłby skłonny rozstać się z playmakerem, jednak liczy na zarobek w wysokości przynajmniej 35 milionów funtów. Strony są więc blisko osiągnięcia porozumienia i niewykluczone, że ostatecznie dobiją targu. Rozmowy w sprawie tego transferu na pewno będą kontynuowane.

Emile Smith Rowe jest wychowankiem Arsenalu, ale piłkarz dwukrotnie był wypożyczany do innych zespołów w celu regularnej gry – najpierw przywdziewał koszulkę Lipska, a następnie występował w Huddersfield Town. 23-latek w poprzednim sezonie opuścił kilka spotkań z powodu kontuzji i nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie.

Trzykrotny reprezentant Anglii w Crystal Palace mógłby z kolei odgrywać pierwsze skrzypce i powalczyć o powrót do drużyny narodowej. Bilans Emile’a Smitha Rowe’a w minionej kampanii to 19 meczów i 2 asysty. Umowa zawodnika z Kanonierami obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia go na około 22 miliony euro.