PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Olympique Marsylia podobno starał się o pozyskanie Cristiano Ronaldo. Ta transakcja mogła dojść do skutku podczas ostatniego letniego okienka transferowego. Nie wiadomo, czy temat wróci zimą. CR7 jest dostępny na zasadzie wolnego transferu.

Cristiano Ronaldo pozostaje bez klubu po rozstaniu się z Manchesterem United

Jak wyjawił były reprezentant Francji Basile Boli, CR7 latem rozmawiał z Marsylią

Ex-piłkarz OM nie zdradził, czy francuski zespół podejmie kolejną próbę sprowadzenia 37-latka

CR7 mógł przenieść się do Marsylii

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Basile’a Boliego, Cristiano Ronaldo zeszłego lata prowadził rozmowy z przedstawicielami Olympique’u Marsylia. Ostatecznie do tej transakcji nie doszło, ale Portugalczyk pozostaje bez zatrudnienia, więc niewykluczone, że temat wróci, choć transfer napastnika do Francji wydaje się mało prawdopodobny.

– Cristiano Ronaldo rozmawiał z Marsylią, mogę to potwierdzić. Myślę, że powinien tutaj przyjść. Cristiano Ronaldo to wielki piłkarz i nawet pomimo swojego wieku w Ligue 1 miałby wiele do zaoferowania. Widzieliśmy, że Leo Messiemu nie poszło zbyt dobrze w pierwszym sezonie we Francji, a w drugim udowodnił, że jest numerem jeden – powiedział Basile Boli na antenie “NW Sports TV”.

Basile Boli to były zawodnik Marsylii, a obecnie koordynator sportowy w tym francuskim klubie, więc należy traktować jego informacje jako wiarygodne. Cristiano Ronaldo od kilku tygodni jest łączony z przeprowadzką do saudyjskiego Al-Nassr, gdzie kapitan reprezentacji Portugalii mógłby liczyć na niebotyczne pieniądze w wysokości 200 mln dolarów za sezon gry.

Legenda Realu Madryt wciąż jednak nie podjęła decyzji odnośnie przyszłości. Spekuluje się, że 37-latek ciągle chciałby grać w Lidze Mistrzów, a jego nazwisko jest przymierzane także do Chelsea, Arsenalu oraz Newcastle United.

Olympique Marsylia to zasłużony francuski zespół – dziewięciokrotny mistrz kraju i zdobywca Ligi Mistrzów w kampanii 1992/1993.

