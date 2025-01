Cracovia szuka środkowego obrońcy. Najnowszy trop prowadzi do Szwecji [NASZ NEWS]

Po udanej rundzie jesiennej Cracovia ma ochotę na równie dobrą wiosnę. Zespół spisuje się bardzo dobrze, a zimowa przerwa to okazja do dokonania wzmocnień. "Pasy" szukają między innymi środkowego obrońcy. Z ustaleń goal.pl wynika, że najnowszy trop prowadzi do Szwecji.

Sipa US Alamy Na zdjęciu: Arvid Brorsson

Rewolucji nie będzie, ale kilka ruchów kadrowych tak

Cracovia to jeden z tych zespołów, które warto pochwalić po pierwszej części sezonu. “Pasy” zajmują piąte miejsce i na pewno mają ochotę, aby wiosną co najmniej utrzymać tę pozycję. Zespół raczej nie zostanie osłabiony, wszystko wskazuje na to, że zostanie między innymi Benjamin Kallman, a więc absolutnie kluczowy gracz dla ambitnych planów tego klubu.



W zimowym okienku transferowym Cracovia nie zamierza przeprowadzać rewolucji, ale rozgląda się za kilkoma wzmocnieniami. Chodzi między innymi o środek obrony. Kika dni temu goal.pl informował, że na celowniku “Pasów” znalazł się występujący w Rumunii Josue Homawoo, ale piłkarz ma lepsze finansowo propozycje i do Krakowa nie trafi.

Poza Szwecją jeszcze nie grał

Teraz do goal.pl docierają informacje, że w Cracovii pojawił się temat szwedzkiego obrońcy Arvida Brorssona. To 25-letni zawodnik występujący w Mjallby. Jednokrotny reprezentant Szwecji do lat 21 trafił tam z Oergryte w 2023 roku. Jego ogólny dorobek w szwedzkiej ekstraklasie to 92 mecze, 4 gole i 2 asysty. Do tego dochodzi 10 występów w Pucharze Szwecji. W ostatnim sezonie Mjallby zajęło piąte miejsce w szwedzkiej ekstraklasie.



Brorsson mierzy 193 cm wzrostu, a kontrakt wiąże go z Mjallby do 31 grudnia 2026 roku. Nigdy wcześniej nie grał poza Szwecją. Przed Mjallby i Oergryte reprezentował barwy Oerebro. Transfermarkt wycenia go na 600 tysięcy euro.