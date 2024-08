Conte rezygnuje z zasłużonego piłkarza Napoli. Musi szukać innego klubu

Agostino Gemito / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Mario Rui nie przekonał do siebie Antonio Conte

Już wcześniej krążyły plotki, że Mario Rui może odejść z Napoli tego lata. Pomimo determinacji i chęci udowodnienia swojej wartości w trakcie przygotowań do sezonu, wydaje się, że decyzja została podjęta. Po kilku występach w meczach towarzyskich stało się jasne, że jego czas w klubie dobiega końca. Według informacji podanych przez “Sky Sport Italia” oraz gazetę “Repubblica”, Mario Rui opuścił obóz treningowy w Castel di Sangro i otrzymał kilka dni na to, aby wraz ze swoim agentem znaleźć nowe rozwiązanie i rozpocząć poszukiwania innego klubu.

Mario Rui, który w maju ukończył 33 lata, ma kontrakt ważny do czerwca 2026 roku, ale mimo to klub zdecydował się na rozstanie z doświadczonym obrońcą. Rui przybył do Napoli z Romy w 2017 roku i od tego czasu stał się kluczową częścią zespołu. Portugalczyk spędził praktycznie całą swoją karierę we Włoszech. Jego przygoda na Półwyspie Apenińskim rozpoczęła się w 2011 roku, kiedy dołączył do Parmy. Następnie grał dla takich klubów jak Gubbio, Spezia, Empoli, Roma i w końcu Napoli.

Dla Mario Ruiego rozstanie z Napoli oznacza nowy rozdział w karierze. Obecnie piłkarz i jego agent pracują nad znalezieniem nowego klubu. Z uwagi na doświadczenie i umiejętności, prawdopodobnie nie zabraknie ofert zarówno z włoskiej ligi, jak i z innych europejskich klubów. Obecnie trudno jednak przewidzieć do jakiego klubu trafi Portugalczyk.

