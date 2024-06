Coman opuści Bayern? Agent polecił go trzem gigantom

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Kingsley Coman

Agent Kingsleya Comana rozmawiał z Chelsea, Arsenalem i Liverpoolem

Kingsley Coman nie miał zbyt udanego sezonu 2023/2024 ze względu na częste urazy. Francuski skrzydłowy wystąpił w 27 meczach Bayernu Monachium, zdobywając pięć bramek i notując trzy asysty.

Według danych serwisu Transfermarkt w poprzednim sezonie Kingsley Coman z powodu kontuzji opuścił aż 21 meczów. Mimo tego zawodnik wciąż jest uważany za jednego z najlepszych skrzydłowych świata. Agent piłkarza chce wykorzystać renomę swojego klienta i poszukać mu nowego klasowego klubu.

Jak poinformował portal HITC, przedstawiciel Kingsleya Comana zdążył się już skontaktować z takimi klubami jak: Arsenal, Chelsea i Liverpool. Wszystkie kluby poszukują wzmocnień w ofensywie i być może zdecydują się na transfer Francuza. Pytanie tylko, czy nie odstraszy ich historia przebytych kontuzji.

Jeśli ktoś zdecyduje się na Comana, to będzie musiał zapłacić co najmniej 50 milionów euro. Piłkarz ma jeszcze trzy lata kontraktu, co znacząco wpływa na cenę wywoławczą.

Coman w barwach Bayernu rozegrał łącznie 294 mecze, stając się jedną z czołowych postaci drużyny w ostatnich latach. 28-latek wraz z Die Roten świętował zdobycie Ligi Mistrzów w rozgrywkach 2019/2020. Bez wątpienia jest to jego największy sukces klubowy.

Czytaj dalej: Man City chce szokującej wymiany z Realem. Dwie gwiazdy za Rodrygo