Źródło: Sky Sport IT / Corriere dello Sport

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Agent Chiesy spotka się z Romą, ale Man United rozważa wymianę za Greenwooda

Coraz więcej wskazuje na to, że przyszłość Federico Chiesy w Juventusie dobiega końca. Obie strony wciąż nie doszły do porozumienia ws. przedłużenia kontraktu, który wygasa w czerwcu przyszłego roku. Co więcej, z Włoch dochodzą informacje, że agent zawodnika ma zaplanowaną serię spotkań z potencjalnymi klubami, które są zainteresowane 26-latkiem.

Włoski oddział Sky Sport uważa, że Thiago Motta nie będzie robił problemów z odejściem piłkarza. Ponadto twierdzą, że w przyszłym tygodniu Fali Ramadani spotka się z przedstawicielami AS Romy, aby odbyć rozmowę wprowadzającą pod ewentualne przyszłe negocjacje. Z kolei Corriere dello Sport poinformowało, że agent zawodnika ma zaplanowane spotkanie nie tylko z Romą, ale również z innymi klubami.

Istnieje także ewentualność wymiany pomiędzy Juventusem a Manchesterem United. Miejsce Chiesy w Turynie w takim przypadku miałby zająć Mason Greenwood. Anglik nie znajdzie dla siebie miejsca w szeregach Czerwonych Diabłów. Natomiast La Gazzetta dello Sport zaznacza, że choć możliwość wymiany istnieje, to oba kluby nie rozmawiały jeszcze na ten temat.

Federico Chiesa w zakończonym niedawno sezonie wystąpił w 37 meczach, w których strzelił 10 goli i zaliczył 3 asysty. W Juventusie gra od 2020 roku, gdy do Starej Damy trafił z Fiorentiny.