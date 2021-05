Chelsea FC w trakcie letniej sesji transferowej ma wzmocnić się podobnie jak w 2020 roku. Jednym z celów menedżera The Blues jest pozyskanie solidnego defensora. Niemieccy dziennikarze przekonują, że do ekipy ze Stamford Bridge może dołączyć Niklas Suele.

Chelsea może wykorzystać okazję na rynku

Chelsea planuje pozyskać doświadczonego obrońcę do swojego zespołu. Tajemnicą Poliszynela jest to, że działacze klubu z opiekunem zespołu Thomasem Tuchelem rozważają kilka opcji. Wydaje się, że największe szanse na transfer ma natomiast piłkarz Bayernu Monachium.

25-latek trafił do teamu z Allianz Arena w 2017 roku z Hoffenheim. Aktualny kontrakt Suele z Bayernem obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku. Fakt jednak, że sternicy Bawarczyków nie planują przedłużyć z zawodnikiem kontraktu, to realny scenariusz zakłada, że Suele zmieni klub już latem tego roku.

Abendzeitung sugeruje, że Chelsea jest gotowa na to, aby przeprowadzić rozmowy z działaczami mistrzów Niemiec w sprawie transakcji z udziałem 29-krotnego reprezentanta kraju. Niemiecki defensor w tej kampanii wystąpił łącznie w 33 spotkaniach, zdobywając w nich dwie bramki.

Suele wygrał z Bayernem przede wszystkim Ligę Mistrzów, cztery razy został mistrzem Bundesligi, dwukrotnie sięgał po Puchar Niemiec, trzy razy po Superpuchar Niemiec. Po jednym razie zawodnik triumfował w Superpucharze Europy i Klubowych Mistrzostwach Świata.

Rynkowa wartość Suele wynosi 37 milionów euro. Warto nadmienić, że piłkarz znalazł się w kadrze reprezentacji Niemiec na Euro 2020+1.