Dni Cristiano Ronaldo w Manchesterze United są już praktycznie policzone. Brytyjskie media nie mają wątpliwości, że Portugalczyk nie ma już po co wracać na Old Traffod i zastanawiają się, gdzie może trafić w styczniu. Dziennikarze pokusili się o krótką analizę możliwości jego transferu do Chelsea.

Cristiano Ronaldo prawdopodobnie już zimą opuści Manchester United

Według mediów w styczniu Chelsea ponownie spróbuje pozyskać Portugalczyka

Dziennikarze przewidują, że tym razem szanse na transfer są znacznie większe

Koniec Cristiano Ronaldo w Man Utd jest już bliski

Cristiano Ronaldo od lata próbuje przeforsować transfer z Manchesteru United i wydaje się, że za sprawą mocnego wywiadu dla Piersa Morgana osiągnął swój cel. Portugalczyk bez ogródek stwierdził między innymi, że czuje się zdradzony przez klub, a także, że nie darzy szacunkiem Erika ten Haga. A to tylko wierzchołek góry lodowej krytyki, jaka spadła na Czerwone Diabły ze strony Portugalczyka.

Dlatego wszystko wskazuje na to, że Cristiano Ronaldo nie rozegra już ani jednego meczu więcej w koszulce Manchester United, a w styczniu zmieni barwy klubowe. Wiele drużyn prawdopodobnie będzie zainteresowanych podpisaniem z nim kontraktu, a Chelsea jest jedną z drużyn silnie powiązanych z transferem 37-latka. Mając to na uwadze brytyjscy dziennikarze postanowili się przyjrzeć szansom Portugalczyka na ten ruch.

Transfer Ronaldo do Chelsea na horyzoncie

Todd Boehly już latem wykazywał mocne zainteresowanie Ronaldo, jednak wtedy według medialnych doniesień transfer zablokował Thomas Tuchel. Niemiecki menedżer nie chciał Portugalczyka w swoim zespole. Obecnie jednak The Blues prowadzi Graham Potter, który nie chce komentować sytuacji gracza United i za każdym razem unika pytań od dziennikarzy na ten temat. Media twierdzą, że jego nastawienie do tego ruchu jest identyczne, jak w przypadku niemieckiego szkoleniowca, ale Anglik może nie być już tak stanowczy w tej kwestii.

Według The Mirror, Manchester United szuka porady prawnej, a Ronaldo może zostać zwolniony ze skutkiem natychmiastowym, jeśli jego zachowanie zostanie uznane za „wystarczająco poważne naruszenie dyscypliny”. Jeśli nie w taki sposób to pewne jest, że obie strony i tak będą dążyć do zerwania umowy. Zatem kontrakt kapitana reprezentacji Portugalii może zostać rozwiązany nawet przed otwarciem okienka transferowego, co oznacza, że ​​będzie wolnym agentem. Ten fakt, może zadziałać na korzyść Chelsea w porównaniu do letnich spekulacji, która w takim wypadku nie musiałaby płacić za transfer.

Todd Boehly już latem sondował możliwość transferu Ronaldo rozmawiając z jego agentem Jorge Mendesem. Według Football London w obliczu nowych faktów The Blues ponownie mogą zwrócić się w kierunku ściągnięcia napastnika. Nawet, jeśli transfer ostatecznie nie dojdzie do skutku to prawdopodobnie spróbują podjąć rozmowy w tym temacie.

