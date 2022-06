PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Według brytyjskich mediów Chelsea może włączyć się do walki o Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski miałby zastąpić na Stamford Bridge Romelu Lukaku.

Chelsea może włączyć się do walki o Roberta Lewandowskiego

Według mediów w przypadku odejścia Romelu Lukaku, The Blues powalczą o Polaka

Bayern oczekuje za Lewandowskiego około 40 milionów euro

Saga transferowa z udziałem Lewandowskiego trwa w najlepsze

Wszystko wskazuje na to, że podczas letniego okienka transferowego Robert Lewandowski opuści Bayern Monachium. Polski napastnik nie chce przedłużać wygasającego w czerwcu przyszłego roku kontraktu. Bawarczycy mają zatem ostatnią okazję, by zarobić na Polaku jeszcze trochę pieniędzy.

Lewandowskim przede wszystkim interesuje się Barcelona, która nawet złożyła już pierwszą ofertę kupna. Bayern odrzucił 32 miliony euro zaoferowane przez Katalończyków oczekując propozycji o osiem milionów wyższej. Sam zawodnik także jest zainteresowany przeprowadzką do ekipy z Primera Division, o czym informował Fabrizio Romano. Media podają też, że napastnika chciałby pozyskać Liverpool.

Jak się okazuje, to nie jedyne kluby, które mają chrapkę na reprezentanta Polski. Do grona zainteresowanych klubów miała dołączyć Chelsea. The Blues po zmianie właścicieli ponownie mogą poszaleć na rynku transferowym, a żądane przez Bayern 40 mln euro nie powinno stanowić dla nich większego problemu.

Ekipa z Londynu potencjalny transfer Lewandowskiego uzależni jednak od przyszłości Romelu Lukaku. Od dawna mówi, że Belg usilnie dąży do powrotu na włoskie boiska. Napastnik chce znów stać się częścią Interu Mediolan, z którego rok temu trafił na Stamford Bridge. Jeśli odejście Lukaku stanie się faktem, to Chelsea postara się o zakontraktowanie Lewandowskiego.

Obecnie trudno przewidywać, na ile taki scenariusz może okazać się realny. Niewątpliwie jest to kolejna opcja, którą należy wziąć pod uwagę myśląc o przyszłości Roberta Lewandowskiego.

