Źródło: The Telegraph

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea i trener Thomas Tuchel

Chelsea w trakcie trwającego okna transferowego nie planuje spektakularnych transferów. Niemniej sternicy The Blues myślami są już przy transakcjach dotyczących przyszłego roku. Ciekawie wygląda lista życzeń klubu ze Stamford Bridge opublikowana przez The Telegraph.

Chelsea w przyszłym roku może sfinalizować ciekawe ruchy transferowe

The Telegraph sugeruje, że na celowniku The Blues są Christopher Nkunku, czy Rafael Leao

Opcją przejściową ma być Pierre-Emerick Aubameyang

Ambitne plany transferowe Chelsea

Chelsea w ostatnich dniach była łączona z transferem Pierre’a-Emerika Aubameyanga. Okazuje się, że londyńczycy nie rozważają pozyskania Gabończyka w kontekście długoterminowej opcji ofensywnej. Priorytetami mają byc pod tym względem młodsi zawodnicy.

Klub ze Stamford Bridge ma podobno plany związane ze sfinalizowaniem transferów z udziałem takich piłkarzy jak: Christopher Nkunku (RB Lipsk), Rafael Leao (AC Milan), czy Sasa Kalajdzić (VfB Stuttgart). Ostatni z wymienionych miałby dołączyć do Chelsea na zasadzie wolnego transferu. Każda z tych transakcji ma być jednak rozważana dopiero w przyszłym roku.

Zobacz także:

W przypadku Pierre’a-Emericka Aubameyanga realny jest natomiast transfer przejściowy. Gabończyk miałby zwiększyć możliwości ofensywne trenerowi Thomasowi Tuchelowi. Po odejściu Romelu Lukaku do Interu Mediolan oraz Timo Wernera do RB Lipsk potencjał ataku The Blues osłabł.

W tym tygodniu światło dzienne ujrzały wieści, że klub z Londynu będzie prowadził negocjacje z Barceloną w sprawie finalizacji transferu z udziałem Aubameyanga. 33-latek dołączył do Barcy w styczniu tego roku, podpisując umowę z Katalończykami do 2025 roku. Rynkowa wartość zawodnika wynosi 15 milionów euro.

Czytaj więcej: Trzy kluby z Serie A zainteresowane obrońcą Chelsea