Kilka dni temu Victor Osimhen puszczał oczko do dwóch klubów: Chelsea i Manchesteru United. Jak donosi The Standard, londyńczycy są pewni transferu Nigeryjczyka, nawet, jeśli musieliby z nim zaczekać do lata 2024 roku.

IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Victor Osimhen

Chelsea od lat poszukuje na rynku klasowego napastnika

Ostatnio Victor Osimhen wyznał, że ma w domu koszulkę The Blues

Według angielskich mediów londyńczycy są pewni tego, że Nigeryjczyk trafi na Stamford Bridge

Osimhen żałuje pozostania w Napoli? Chelsea już zaciera ręce

Victor Osimhen zdecydował się zostać w SSC Napoli po tym, jak sięgnął z klubem po historyczne mistrzostwo Włoch. Reprezentant Nigerii ma jednak pełne prawo, by żałować tej decyzji. Partenopei nie prezentują się tak dobrze, jak w minionym sezonie, a we wtorek Walter Mazzarri zastąpił Rudiego Garcię w roli trenera.

Kilka dni temu napastnik puścił oczko do dwóch angielskich klubów: Chelsea oraz Manchesteru United.

– Nie mam ulubionej drużyny z Premier League, ale mam dwie koszulki: Chelsea i Manchesteru United. To najbardziej ceniona liga przez wszystkich afrykańskich zawodników, to ogromna liga – skomentował Osimhen w programie Fabrizio Romano “Podcast Obi One”.

Według angielskiego The Standard, The Blues są pewni sprowadzenia gracza. Zdają sobie też sprawę, że być może będą musieli na niego poczekać aż do lata 2024 roku. W wymarzonym scenariuszu dla klubu, Nigeryjczyk trafiłby na Stamford Bridge już zimą. Są jednak skłonni okazać cierpliwość. Tym bardziej, że coraz bliżej powrotu do zdrowia jest Christopher Nkunku, który w domyśle miał dowodzić ofensywą zespołu.

Chelsea confident Osimhen is keen to join as three-man shortlist drawn up



✍️ @NizaarKinsella https://t.co/KNY18OL6SI — Standard Sport (@standardsport) November 14, 2023

Nawet latem negocjacje z Aurelio De Laurentiisem będą jednak niezwykle skomplikowane.

Prezydent Napoli wycenia swoją gwiazdę na grubo ponad 120 milionów euro, a do tego zdaje sobie sprawę z potencjału finansowego Chelsea. Todd Boehly musi być gotowy, by sięgnąć głęboko do portfela.

Osimhen rozegrał w tym sezonie dziesięć spotkań. Zanotował w nich sześć bramek i asystę.

