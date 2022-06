fot. PressFocus Na zdjęciu: Raheem Sterling

Chelsea jest pewna tego, że wkrótce sfinalizuje transfer z udziałem Raheema Sterlinga. Reprezentant Anglii według informacji Gianluki Di Marzio jest przekonany do zmiany barw klubowych.

Przesądzony wydaje się transfer Raheema Sterlinga z Manchesteru City

Dziennikarz Gianluca Di Marzio twierdzi, że 27-latek zakotwiczy w Chelsea

Kończy się powoli siedmioletnia przygoda Anglika z ekipą Etihad Stadium

Sterling zamieni Man City na Chelsea

Chelsea ma zapewnić Raheemowi Sterlingowi możliwość regularnej gry. W związku z tym, że Man City ostatnio pozyskał Juliana Alvareza i Erlinga Haalanda, to dla Anglika może zabraknąć miejsca w wyjściowym składzie teamu Josepa Guardioli.

Dziennikarz Gianluca Di Marzio twierdzi, że Sterling wkrótce zmieni pracodawcę. Zawodnik ma zasilić szeregi Chelsea, która ma wyłożyć 35 milionów funtów na transakcję z udziałem Anglika.

Urodzony w Kingston piłkarz ma umowę ważną z The Citizens do końca czerwca 2023 roku. Piłkarz trafił do Man City z Liverpoolu w 2015 roku.

W ostatnim sezonie Sterling rozegrał łącznie 47 spotkań. Strzelił w nich 17 goli, a ponadto zaliczył dziewięć asyst. Zawodnik ma też na swoim koncie 77 występów w drużynie narodowej, w której zdobył 17 bramek. Debiut w reprezentacji Anglii zawodnik zaliczył w 2012 roku.

Nowy sezon ligi angielskiej wystartuje w pierwszy weekend sierpnia. Chelsea w spotkaniu pierwszej kolejki Premier League zagra na wyjeździe z Evertonem.

