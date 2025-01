fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ben Chilwell

Chelsea pozbędzie się zbędnych zawodników

Chelsea w ostatnich kilkunastu miesiącach znacząco poszerzyła swoją kadrę, sprowadzając na Stamford Bridge wiele utalentowanych zawodników, nie zważając przy tym na koszty ich transferów. Tego lata Enzo Maresca stanął przed trudnym zadaniem, bowiem musiał wyselekcjonować graczy, na których będzie stawiał najczęściej. Choć kilku z nich gra bardzo niewiele, udało mu się stworzyć dobrą atmosferę w szatni, co przełożyło się na niezłe wyniki. The Blues wrócili do walki o wysokie cele, a po 20 ligowych meczach zajmują czwartą lokatę.

Podczas zimowego okienka głównym celem będzie przewietrzenie szatni i pozbycie się tych, którzy nie mają uznania w oczach Mareski. “Give Me Sport” sugeruje, że dojdzie do czterech rozstań. Na cenzurowanym znajdują się Carney Chukwuemeka, Ben Chilwell, Cesare Casadei oraz Kiernan Dewsbury-Hall. Ciekawym przypadkiem jest ten ostatni, bowiem do Chelsea trafił przecież przed startem sezonu, a co więcej już za czasów Leicester City miał okazję współpracować z Marescą.

Casadei cieszy się zainteresowaniem Napoli, które ma złożyć oficjalną ofertę. Chukwuemeka, Chilwell oraz Dewsbury-Hall najprawdopodobniej będą za to kontynuować swoje kariery na Wyspach Brytyjskich. Ich sprzedaż pozwoli The Blues zaoszczędzić pieniądze na znaczące wzmocnienia, które zostaną dokonane zapewne dopiero po sezonie.