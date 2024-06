ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Jonathan Tah

Jonathan Tah obierze kierunek na Premier League?

Wszystko wskazuje na to, że Jonathan Tah nie przedłuży wygasającego 30 czerwca 2025 roku kontraktu z Bayerem Leverkusen. Dlatego Aptekarze są gotowi wysłuchać ofert za swojego zawodnika, żeby nie stracić go za darmo. Zaawansowane rozmowy z agentami środkowego obrońcy prowadzi Bayern Monachium, ale klub ze stolicy Bawarii musi się liczyć ze sporą konkurencją. 28-letni stoper może bowiem wylądować w angielskiej Premier League.

Jak podaje Christian Falk z niemieckiego dziennika “BILD”, do walki o sprowadzenie doświadczonego obrońcy dołączyła Chelsea. The Blues mają wakat na pozycji centralnego defensora po tym, jak z Londynu wyjechał Thiago Silva. Jonathan Tah wydaje się godnym następcą brazylijskiej legendy, choć na razie większe szanse na pozyskanie stopera ma Bayern Monachium. 24-krotny reprezentant Niemiec do tej pory występował tylko w niemieckich drużynach.

Jonathan Tah w 48 spotkaniach zakończonego sezonu strzelił 6 goli i zaliczył 1 asystę. Mierzący 195 centymetrów piłkarz był ważnym elementem zespołu prowadzonego przez Xabiego Alonso, który w ostatniej kampanii wygrał Bundesligę oraz Puchar Niemiec. Bayer Leverkusen dotarł także do finału Ligi Europy, gdzie jednak uległ Atalancie Bergamo 0:3.