Chelsea planuje sprzedać mistrza świata za 100 milionów

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Enzo Fernandez na wylocie z Chelsea

Chelsea pozyskała w styczniu 2023 roku Enzo Fernandeza z Benfiki Lizbona. Argentyńczyk kosztował przedstawiciela Premier League ponad 120 milionów euro. Tymczasem według doniesień Fichajes.net władze The Blues już maja plan, aby latem 2025 roku sprzedać piłkarza.

W ostatnich dwóch spotkaniach Chelsea rola argentyńskiego pomocnika w zespole Enzo Mareski nieco się zmieniła. Menedżer The blues postawił na duet Moises Caicedo-Romeo Lavia, co jednocześnie wpłynęło na to, że Enzo Fernandez spadł w hierarchi opiekuna Chelsea. Jednocześnie wywołało to spekulacje związane z przyszłością piłkarza w klubie.

Najnowsze doniesienia sugerują, że klub z Londynu może spróbować sprzedać zawodnika latem 2025 roku, chcąc jednocześnie odzyskać za piłkarza co najmniej 100 milionów euro. Enzo Fernnadez ma kontrakt ważny z Chelsea do końca czerwca 2032 roku. W tym sezonie wystąpił jak na razie w 12 spotkaniach, notując w nich jedną asystę. Na boisku piłkarz spędził ponad 820 minut.

Okazję na poprawę swojego bilansu Enzo Fernandez będzie miał w niedzielny wieczór. The Blues zmierzą się wówczas z Manchesterem United. Spotkanie odbędzie się o godzinie 17:30 na Old Trafford. Czerwone Diabły przystąpią do tej potyczki z Ruudem van Nistelorryem na ławce rezerwowych. Nowy menedżer Ruben Amorim przejmie stery nad drużyną 11 listopada.

