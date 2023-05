Atletico Madryt wypożyczyło Joao Felixa do Chelsea zimą. The Blues chętnie zatrzymaliby Portugalczyka na stałe, ale nie zamierzają płacić za niego sto milionów euro. Todd Boehly chce przekonać Hiszpanów, oferując swoje dwa fiaska transferowe.

Chelsea wypożyczyło Joao Felixa zimą. Wydaje się, że każda ze stron chciałaby, by przenosiny zmieniły się w permanentne

Rojiblancos wciąż oczekują jednak za swojego napastnika około sto milionów euro

Anglicy chcą przekonać kontrahenta, oferując mu usługi Pierre’a-Emericka Aubameyanga oraz Marca Cucurelli

Aubameyang i Cucurella przekonają Atletico?

Minionej zimy Chelsea wypożyczyła Joao Felixa. Portugalczyk ewidentnie “dusił się” w Atletico Madryt, a klub z Hiszpanii nie wiedział, jak z nim postąpić. Z jednej strony ewidentnie nie pasował do pomysłu Diego Simeone, z drugiej, wciąż wisiała na nim metka ze 127 milionami euro. Rojiblancos nie zamierzali oddawać 23-latka za bezcen.

Choć napastnik nie stał się seryjnym goleadorem w Londynie, wyrobił sobie dobrą opinię. Sam piłkarz chętnie pozostałby na Stamford Bridge, zaś Atletico wyraźnie odżyło po jego odejściu. Wydawać by się zatem mogło, że wszystkie strony wiosłują w jednym kierunku. Problem jest tylko jeden – cena. Atletico wciąż wycenia Felixa na sto milionów euro. Chelsea, z kolei, musi latem sprzedać znaczną część graczy, tym bardziej, że do budżetu nie wpłyną dodatkowe pieniądze z uczestnictwa w europejskich pucharach. Todd Boehly wpadł na pewien pomysł. Chce upiec dwie pieczenie na jednym ogniu.

Amerykanin zamierza bowiem zaproponować Atletico karty zawodnicze dwóch pomyłek transferowych: Pierre’a-Emericka Aubameyanga, a także Marca Cucurelli. Gabończyk kosztował The Blues 12 milionów euro, ale Hiszpan już 65. Problem polega jednak na tym ,że Aubameyang ma wielką nadzieję na powrót do Barcelony; nie wiadomo też, czy kandydatura Cucurelli przekona madrytczyków. Ponadto trudno wierzyć, by w Hiszpanii uwierzyli, że tych dwóch zawodników może być wartych sto milionów euro. Być może zatem Anglicy będą musieli do obu graczy dodać jeszcze określoną kwotę pieniędzy.

Felix rozegrał dla Chelsea 17 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich trzy gole.

