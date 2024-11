Chelsea chce obiecującego nastolatka. Mówią o nim “serbski Messi”

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

“Serbski Messi” zagra w Chelsea? The Blues rozważa złożenie oferty

Chelsea odkąd stery w klubie przejął nowy właściciel, czyli Todd Boehly regularnie inwestuje w młodych zawodników. The Blues nie oszczędzają na wydatkach, aby pozyskać utalentowanych graczy. W ostatnim oknie transferowym wydali ponad 50 milionów euro na pięciu piłkarzy poniżej dwudziestego roku życia.

Do klubu z Londynu trafili m.in. Marc Guiu, Caleb Wiley, Mike Penders, Renato Veiga czy Aaron Anselmino. Choć na ten moment te nazwiska nie mówią kibicom zbyt wiele, to w przyszłości mogą być kluczowymi zawodnikami drużyny prowadzonej przez Enzo Mareskę.

Polityka transferowa nastawiona na transakcję z udziałem młodych gwiazd nie ulegnie zmianie. Z najnowszych informacji wynika, że Chelsea znalazła kolejną perełkę w mniej znanych ligach w Europie. Jak przekazał portal TeamTalk na listę życzeń trafił Andrija Maksimovic.

17-latek to wychowanek jednego z najlepszych klubów w Serbii – Crveny Zvezdy Belgrad. W tym sezonie utalentowany pomocnik przebił się do seniorskiego składu, gdzie regularnie zbiera minuty na boisku. Jak dotąd wystąpił już w 10 meczach, w których zdobył 2 bramki i zanotował 4 asysty. Oprócz łatki wielkiego talentu media określają go jako “serbski Messi”.

Według powyższego źródła kwota transferu może wynieść ok. 15 milionów euro. Chelsea może ruszyć po Maksimovicia już w styczniu. W finalizacji transakcji ma pomóc fakt, że jego obecny kontrakt w macierzystym klubie wygasa w czerwcu 2027 roku.